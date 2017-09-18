مقتل رجل أعمال حرقًا بمياه النار أمام المارة بحدائق القبة

كتب - فتحي سليمان:

وقعت جريمة بشعة في منطقة حدائق القبة، صباح اليوم الاثنين، حيث قام أحد الأشخاص بالتربص لرجل أعمال صاحب شركة استيراد وتصدير للعطور، أثناء نزوله من مقر شركته بشارع مصر والسودان، واستغل انشغاله بإجراء مكالمة هاتفية قبل استقلال سيارته وسكب على وجهه وصدره مادة حارقة "مية نار" أنهت حياته فور وصوله المستشفى ولاذ بالهرب.

الواقعة التي حدثت منتصف ليلة أمس شاهد جزء من تفاصيلها صاحب مقهى مجاور حيث سمع صرخات رجل الأعمال "محمد. ي" وحينما ذهب لمصدر الصوت وجد جسده مُلْقى في الشارع في حالة حرجه فاستغاث ببعض المارة وتم نقله الى المستشفى على الفور لتلقي العلاج غير انه فارق الحياة عقب وصوله بساعتين بسبب دخول المادة الحارقة من فمه إلى احشائه، بحسب التقرير الطبي المبدئي.

تلقى المقدم تامر فراج رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة اخطاراً بالواقعة وكشفت التحريات ان الشواهد تؤكد تتبع الجاني بالمجني عليه وعلمه بتوقيت نزوله من عمله وتربص به للانتقام منه امام مول شهير بشارع مصر والسودان وسكب كمية كبيرة من المادة الحارقة المركزة على وجهه وصدره ولاذ بالفرار.

تحريات أجهزة الأمن أشارت إلى المجني عليه صاحب شركة استيراد، وتصدير شهيرة ولها ٦ أفرع - تم استدعاء جميع العاملين فيها واستجوابهم - كما أن والده من القيادات الشعبية بحدائق القبة، وله علاقات اقتصادية وتنفيذية متشعبة وغالبًا ما يتدخل لفض المشاحنات بالمنطقة.

أجهره الأمن تحفظت على نحو 20 مشتبه، لسماع إلى أقوالهم، ولم تصل حتى الآن إلى المتهم بارتكاب الواقعة.