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ضبط خفير انتحل صفة شقيقه للهروب من 31 سنة سجن في النزهة

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مصراوي Masrawy

ضبط خفير انتحل صفة شقيقه للهروب من 31 سنة سجن في النزهة

03:00 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

ضبط خفير انتحل صفة شقيقه للهروب من 31 سنة سجن في النزهة

المتهم

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

لجأ "خفير" بمنطقة النزهة، إلى حيلة للهروب من الأجهزة الأمنية، حيث انتحل صفة شقيقه خشية ضبطه في الأحكام القضائية الصادرة ضده.

تلقى اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة، إخطاراً بتمكن الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط" أحمد ع" 23 خفير قطعه أرض، والمطلوب التنفيذ عليه في قضايا سرقة بالإكراه والمقضي فيها بالسجن المؤبد، و" سلاح ناري " والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات، و "ضرب" والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات.

وبسؤاله عن تحقيق شخصيته قدم بطاقة رقم قومي باسم شقيقة "مصطفي" 25 سنة عامل ومقيم بذات العنوان.

بمواجهته اعترف بانتحاله صفة شقيقة خشية ضبطه في الأحكام القضائية الصادرة ضده.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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