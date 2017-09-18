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مدير أمن القاهرة يقود حملة مكبرة لإعادة الانضباط في شوارع العاصمة –(صور)

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مدير أمن القاهرة يقود حملة مكبرة لإعادة الانضباط في شوارع العاصمة –(صور)

02:58 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

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كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:

شنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والإدارة العامة لمرور القاهرة، وإدارة شرطة المرافق والإدارة العامة لقوات أمن القاهرة، اليوم الاثنين، حملات أمنية لتحقيق الانضباط في الشارع، وضبط ما يخل بالأمن العام.

أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة عن تحقيق (459 إزالة إدارية، 83 محضر إشغال، 52 بائع متجول، 42 محضر مخالفة شرطة البيئة، 87 أدارة منشأة بدون ترخيص، 6 غلق ادارى، 24 محضر عدم حمل شهادة صحية، 24 إزالة تنده وإعلانات، 10 محضر فض أختام، 8 بائع متجول).

وفي مجال المرور أسفرت الحملة عن (120 كلبش، 32 تعطيل حركة المرور، 372 سحب تراخيص، 1 حجز سيارات، 9 حجز دراجات بخارية ،21 حجز توك توك، 923 مخالفات نموذج 125، 30 تصالح فورى).

وأكد مدير الأمن على الضباط القائمين على تلك الحملات بضرورة الاهتمام بالجانب الإرشادي والعمل بصفة مستمرة على توعية المواطنين خاصةً بما يتعلق بالمخالفات المرورية غير الصارخة والتي لا تؤثر على السيولة المرورية وإجراءات السلامة على الطرق مع الاستعانة في ذلك باللوحات واللافتات الإرشادية بما يحقق المستهدف من تلك الحملة ويدعم العلاقة بين أجهزة الأمن والمواطنين

كما وجه بزيادة عدد الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ والوقوف في الممنوع، مع تكثيف الخدمات المرورية وقت الذروة.

وشدد مدير الأمن على ضرورة استمرار تلك الحملات الانضباطية على مستويات القطاعات الاربع في كافة شوارع وميادين العاصمة مع التشديد على استنفار القوات لتحقيق أمن وسلامة المواطنين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بالاستمرار في تكثيف الحملات الأمنية لتحقيق الانضباط في الشارع وضبط ما يخل بالأمن العام.

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