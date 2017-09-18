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إصابة شخصين إثر مشاجرة بعمارات رئاسة الجمهورية بالأميرية

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مصراوي Masrawy

إصابة شخصين إثر مشاجرة بعمارات رئاسة الجمهورية بالأميرية

02:57 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

إصابة شخصين إثر مشاجرة بعمارات رئاسة الجمهورية بالأميرية

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

أصيب مسن ونجله بجروح في رأسيهما، اليوم الاثنين، خلال مشاجرة بينهما وأحد جيرانهما في منطقة الأميرية، بسبب الخلاف حول شئون إدارة احدى عمارات رئاسة الجمهورية.

تلقى قسم شرطة الأميرية أخطارا من شرطة النجدة بمشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بعمارة "ج أ" عمارات رئاسة الجمهورية، الشركة ، دائرة القسم.

بالانتقال أمكن تبين حدوث مشاجرة بين كلا من طرف أول "عادل م"64 سنة، ونجله " محمد 31 سنة، مدرب بصالة جيم " وطرف ثان "الدسوقى ع"64 سنة، ونجله أمجد، 30 سنة محاسب.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الأول والثالث بسبب خلافات حول شئون ادارة العقار سكنهما تطورت إلى مشاجرة قاما على أثرها كل منهما بالاستعانة بأنجالهما تعدى خلالها الثاني على الثالث والرابع بالضرب محدثا اصابتهما بجروح سطحية، وأطلق عيار ناري في الهواء" دون حدوث اصابات ".

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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