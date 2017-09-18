الإسكان: إنشاء مدينة ملوي الجديدة شرق النيل و35 مليون جنيه لصيانة الطرق

المنيا ـــ ريمون الراوي:

وافق دكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تقديم دعم مالي قدره 35 مليون جنيه لمدينة المنيا الجديدة لرفع كفاءة الطرق، معلنًا عن تخصيص عددًا من الأتوبيسات بالتنسيق بين المحافظة وجهاز مدينة المنيا الجديدة لخدمة أهالي مدينة المنيا الجديدة وربطها بمدينة المنيا، تيسيرًا على المواطنين.

وسلم وزير الإسكان خلال زيارته لمحافظة المنيا اليوم الإثنين، يرافقه عصام البديوي محافظ المنيا 60 عقدًا لوحدات سكنية للمستحقين بالإسكان الاجتماعي ومشروعات سكنية أخرى على مستوى المحافظة، وقال الوزير إنه يوجد 16 ألف و600 وحدة سكنية يتم تنفيذها على مستوى المحافظة، تم الانتهاء من 6 آلاف و600 وحدة وجاري العمل في 10 آلاف وحدة أخرى.

وناشد الوزير جميع المستحقين للوحدات السكنية بعدم استلام الوحدة إذا وجد بها أي ملاحظات ومخاطبة جهاز المنيا الجديدة لتلافب الملاحظات كاملة واستلام الوحدة وفقًا لشروط التعاقد المتفق عليها، ولفت الوزير إلى أن الوزارة تتخذ حاليًا نهجًا جديد اتجاه قوائم الانتظار حتى يصبح لكل من يستحق وتنطبق عليه الشروط.

وأعلن عصام البديوي محافظ المنيا، أن وزير الإسكان وافق على المقترح المقدم من المحافظة بنقل سكان مدينة العمال الملاصقة لعشش محفوظ إلى عمارات منطقة ابوهلال حيث يوجد فائض في عدد من الوحدات السكنية، تمهيدًا للبدء في إحلال وتجديد مدينة العمال والتي تم إدراجها ضمن أعمال تطوير المناطق العشوائية.

وأضاف أن الوزير وافق أيضًا على إقامة مدينة ملوي الجديدة شرق النيل على مساحة تتراوح بين 2000 إلى 4000 متر، مشيرًا إلى أنه جاري حاليًا أعمال رفع مساحة المشروع على أرض الواقع من قبل التخطيط العمراني، كما وافق أيضًا على توصيل الغاز الطبيعي لمدينة المنيا الجديدة، تيسيرًا على المواطنين من قاطني المدينة وتوفيرًا للوقت والجهد.

ويستكمل الوزير زيارته بالمحافظة بافتتاح عددًا من مشروعات محطات مياه الشرب التي تم نهوها بتكلفة إجمالية تقدر بـ250 مليون جنيه منها توسعات محطة مياه ملوي على مساحة 10 أفدنة للمرحلتين وتعمل بطاقة 68:34 ألف متر مكعب في اليوم، وبتكلفة تصل إلى 45 مليون وتخدم حوالي 170 ألف نسمة بمدينة ملوي و14 قرية تابعة لها كما سيفتتح بمركز ملوي أيضًا محطة مياه بقرية إبشادات على مساحة 4 أفدنة وتعمل بطاقة 26.5 متر مكعب في اليوم، وبتكلفة 105 ملايين جنيه، وتخدم 130 ألف نسمة من قرية ابشادات والقرى التابعة لها.

وشملت الافتتاحات أيضًا محطة مياه بني عامر بمركز العدوة، وتعمل بطاقة 26.5 متر مكعب في اليوم، والمقامة على مساحة 4 أفدنة، وبتكلفة استثمارية تصل إلى 100 مليون جنيه، لتخدم حوالي 130 ألف نسمة من قرية بني عامر و12 قرية تابعة لها.