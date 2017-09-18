تأجيل محاكمة والد البطلة ريم مجدي لـ19 ديسمبر

الإسماعيلية- إنجي هيبة:

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار صلاح أحمد حريز، وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي ومحمد رأفت حماد، بأمانة سر محمد عبدالهادي، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المتهم مجدي محمود يوسف والد بطلة العالم في مصارعة الناشئين والحاصلة على الميدالية البرونزية ريم مجدي في واقعة مصرعها في القضية رقم 6464 لسنة 2016 جنايات مركز الإسماعيلية إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل، وذلك للاستماع إلى الطب الشرعي ومناقشة شهود الإثبات الأول والثاني.

واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع بحضور الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح جثة المجني عليها وسطر التقرير الخاص بالتشريح والمرفق بأوراق القضية، وذلك لمناقشته فيما جاء في التقرير، كما طلب الدفاع حضور شهود الإثبات الوارد أسماؤهم في أوراق القضية لمناقشتهم أيضا في الواقعة.

وكان المستشار عمرو سامي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية قد أحال والد البطلة ريم مجدي إلى محكمة الجنايات لمحاكمته في واقعة مصرعها بالإسماعيلية بتهمة ضرب أفضى إلى موت، كما قررت استخراج جثة البطلة بعد 4 أيام من دفنها وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.