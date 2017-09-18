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12 قرية جديدة بدمياط تستفيد من مشروعات الصرف بتمويل البنك الدولي

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12 قرية جديدة بدمياط تستفيد من مشروعات الصرف بتمويل البنك الدولي

02:32 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

12 قرية جديدة بدمياط تستفيد من مشروعات الصرف بتمويل البنك الدولي

البنك الدولي

دمياط – محمد إبراهيم:

قال المهندس محمد عسل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، إن هناك خطة لتطوير المشروعات الخاصة بالصرف في 12 قرية ضمن مشروعات البنك الدولي وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك عقب اختيار 9 قرى في المحافظة من الأكثر احتياجًا.

وأوضح عسل في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أنه تقرر اختيار قرى: "كفر المنازلة والعنانية وأولاد حمام وسيف الدين والسلام وعلي الدين والعبيدية وميت الشيوخ والسالمية والنجارين والبستان والباز"، لتنفيذ مشروعات الصرف الصحفي بها عقب الانتهاء من تنفيذ 70% من مشروع الصرف الصحي بقرى مركز كفر البطيخ.

وفي وقت سابق، وقع الاختيار على قرى "الخليفية وكفر الغوابين وعزبة غراب والسلخانة وأبو جريدة والعزازمة وعزبة الجندى، والطرحة وعزبة الشونة والسنباطى وتفتيش السرو وطبل والرطمة" ضمن مشروعات البنك بالمحافظة.

ووقعت مع البنك الدولي اتفاقية بقيمة 550 مليون دولار لتمويل مشروع الخدمات المستدامة للصرف الصحي في المناطق الريفية الذي يهدف إلى تحسين خدمات الصرف الصحي لأكثر من 800 ألف مواطن من الفقراء في المناطق الريفية، حيث تشتد الحاجة إلى الحصول على خدمات مياه الشرب، والتخلُّص من النفايات، والرعاية الصحية.

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