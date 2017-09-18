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بالصور - منها "الأناناس والطائرة والباركود".. أغرب وأسوأ قصّات الشعر

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مصراوي Masrawy

بالصور - منها "الأناناس والطائرة والباركود".. أغرب وأسوأ قصّات الشعر

02:56 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

تحولت لموضة.. تعرفي على أشهر صيحات نظارات النظر لهذا العام

الألبوم التالى

تحولت لموضة.. تعرفي على أشهر صيحات نظارات النظر لهذا العام

كتب - هشام عواض:

قصّة الشعر من الأشياء التي نحرص عليها لنبدو في إطلالة جميلة وجذابة، سواء الشباب أو الفتيات، ومن فترة لأخرى تظهر رسومات للشعر بعضها غريب ويقبل عليها الشباب منذ سنوات ظهرت في قصّة "كابوريا" التي بدأها النجم الراحل أحمد ذكي في فيلمه الشهير، ومرورًا بالشعر الكثيف و"حلاقة زيدان" وغيرها من الصيحات.

ولأن قصّة الشعر لها أذواق مختلفة عن بعضنا فهناك من ذهب إلى الاختلاف والتميز من خلال شعره بشكل ملفت، ونشر موقع "brightside"، صورًا لأغرب وأفشل قصّات الشعر، للشباب والفتيات.

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