لأول مرة.. توظيف فتيات في المراقبة الجوية السعودية

كتب - مصرواي:

قررت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، توظيف فتيات سعوديات في مهنة المراقبة الجوية وذلك للمرة الأولى من نوعها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم الاثنين.

وبحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، ستخوض الفتيات السعوديات غمار هذه المهنة بعد إلحاقهن بالأكاديمية السعودية للطيران المدني لدراسة التخصص وتأهيلهن وفق برنامج مخصص للسيدات ومدته عام دراسي.

وأضافت الشركة أن برنامج المراقبة الجوية للسيدات هو الأول من نوعه، ويشمل تدريبًا نظريًا وعمليًا إلى جانب ورش العمل والزيارات الميدانية.

وقالت الشركة إن هذه الخطوة جاءت لدعم المرأة السعودية التي أثبتت كفاءتها في شتى المجالات وتمكينها من العمل في وظائف مختلفة ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل بما يتواكب مع رؤية المملكة المستقبلية 2030، التي تضمنت مجموعة من القرارات لصالح المرأة السعودية.

وبدأت المتقدمات والبالغ عددهن 80 متقدمة صباح الأحد في إجراء اختبارات القبول في الأكاديمية وسيخضعن لعدد من الاختبارات التحريرية.