تعاني من البثور السوداء؟..هكذا تقضي عليها

(د ب أ) -

ذكرت مجلة "وومان" النمساوية أنه يمكن محاربة البثور بواسطة ماسك يتألف من البيكينج بودر وعسل النحل وعصير الليمون؛ حيث يتمتع البيكينج بودر بتأثير مثبط للالتهابات ومضاد للبكتيريا، بينما يعمل عصير الليمون على تخليص البشرة من الخلايا الميتة، أما عسل النحل فيعتني بالبشرة ويعمل على تهدئتها.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه يتم إعداد هذا الماسك بمزج ملعقة شاي من البيكينج بودر وملعقة شاي من عصير الليمون وملعقة طعام من عسل النحل في وعاء، ثم وضع الخليط على الوجه والرقبة لمدة 15 دقيقة، ثم شطف الوجه بماء فاتر، ثم بماء بارد، وذلك لغلق مسام البشرة.