تذكرة هيروين تكشف سر وفاة مسجل خطر في العجوزة

كتب - محمد شعبان:

لم يدر مسجل خطر أن جلسة "فرفشة" رفقة صديقه بمنطقة العجوزة ليلة أمس ستكون الأخيرة، عقب إصابته بحالة اعياء شديدة، نقل على إثرها للمستشفى ليلفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله.

تلقى العميد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث وسط الجيزة، إخطارا من مستشفى الموظفين بوصول جثة عاطل يدعي إسماعيل أحمد 39 سنة، سبق اتهامه في 6 قضايا مخدرات.

تحريات الرائد عمرو الديباوي، رئيس مباحث نقطة أرض اللواء، أكدت أن المتوفى توجه إلى شقة أحد أصدقائه لتناول مسحوق الهيروين، لكنه شعر بحالة إعياء، اتصل مرافقه بصديقه الذي حضر وقاما بنقله إلى المستشفى.

وعثر على تذكرة هيروين في بنطال المتوفى، وأكدت زوجته أنه دائم تعاطي المواد المخدرة، وخاصة الهيروين.