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الشرطة الإندونيسية تكشف عصابة تتداول صور ومقاطع جنسية للأطفال

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مصراوي Masrawy

الشرطة الإندونيسية تكشف عصابة تتداول صور ومقاطع جنسية للأطفال

02:44 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

الشرطة الإندونيسية تكشف عصابة تتداول صور ومقاطع جنسية للأطفال

الشرطة الإندونيسية

جاكرتا- (د ب أ):

ألقت الشرطة الإندونيسية القبض على ثلاثة أشخاص، قالت إنهم جزء من تقوم ببيع صور ومقاطع جنسية للأطفال.

وقال المتحدث باسم الشرطة ارجو يوونو اليوم الاثنين إن الشرطة عثرت على 750 ألف صورة ومقطع يحوي على محتوى جنسي للأطفال على مجموعات مراسلة على تطبيقات واتس اب وتلجرام.

وأضاف " إن لها صله بشبكة دولية موجودة في 49دولة".

وأشار إلى أن الشرطة كانت تعمل مع مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي ووزارة الأمن الداخلي لتعقب الشبكات التي تنشر المحتوى الجنسي الخاص بالأطفال على شبكة الإنترنت.

وكانت حكومة الرئيس جوكو ويدودو قد تعهدت بأن تكون أكثر صرامة تجاه من يتداولون محتويات جنسية خاصة بالأطفال.

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