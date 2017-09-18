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الجيش السوري يسيطر على جزيرة وسط نهر الفرات

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مصراوي Masrawy

الجيش السوري يسيطر على جزيرة وسط نهر الفرات

02:40 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

الجيش السوري يسيطر على جزيرة وسط نهر الفرات

الجيش السوري والقوات الموالية - أرشيفية

دمشق- (د ب أ ):

سيطر الجيش السوري والقوات الموالية له الْيَوْمَ الاثنين على جزيرة حويجة صكر، وسط نهر الفرات شرق مدينة دير الزُّور التي يسيطر على نصفها تنظيم داعش.

وقال مصدر إعلامي مقرب من القوات الحكومية السورية لوكالة الانباء الألمانية (د.ب. أ) إن " الجيش السوري والقوات الموالية له دخلت حويجة صكر، وهي عبارة عن جزيرة وسط نهر الفرات، ولم تجتز تلك القوات نهر الفرات، وتعبر إلى ضفته الشرقية".

وأكد المصدر أن السيطرة على حويجة صكر تعتبر خطوة مهمة في قطع خطوط أمداد داعش عن مدينة دير الزُّور ".

وفِي دير الزُّور أيضا، قال مصدر عسكري سوري إن " أول طائرة شحن تحمل موادا غذائية هبطت في مطار دير الزور العسكري، وهي الأولى من نوعها التي تهبط في المطار منذ حوالي 3 سنوات، بعد تقدم مسلحي داعش ووصولهم إلى أسوار المطار من جهة بلدة المريعية والموحسن على أطراف المطار من الجهة الشرقية".

وكانت القوات الروسية قامت منذ أيّام بنقل جسور متحركة لعبور القوات التي تقاتل في دير الزُّور.

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