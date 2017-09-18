وزير المالية الألماني: لن يكون لنا مستقبل جيد إلا بالتضامن الأوروبي

أوفنبورج- (د ب أ):

حذر وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله خلال حفل عيد ميلاده الخامس والسبعين من انقسام القارة الأوروبية.

وقال شويبله خلال حفل الاستقبال الذي أقيم في مدينة أوفنباخ بمناسبة عيد ميلاده اليوم الاثنين: "لن يكون لنا مستقبل جيد، هكذا علمنا التاريخ، إلا عندما نتضامن مع أوروبا، مجددا ومجددا".

وذكر شويبله أن الدول الكبيرة في أوروبا عليها بالطبع مسؤولية خاصة في ذلك، موضحا في الوقت نفسه ضرورة الانتباه لعدم اعتقاد دول أخرى في أوروبا بأن الدول الكبيرة فقط هي التي تلعب دورا في القارة.

ومن جانبها، وصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وزير ماليتها بأنه "أوروبي قلبا وقالبا"، وقالت: "شكرا جزيلا على تأثيرك المفيد في أوروبا ومن أجلها".

وذكرت ميركل أن شويبله أيضا من ساسة الحزب المسيحي الديمقراطي الذين لن يفقدوا الأمل مطلقا في إتمام الوحدة الألمانية.

ومن جانبه، قال رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر، الذي شارك في الاحتفال أيضا، إن شويبله يهتم بالسير في اتجاه معين في أوروبا.

وأعرب شويبله عن سعادته بحفل الاستقبال الذي حضره نحو 700 شخص، من بينهم الكثير من المارة، وقال: "لقد أسعدتموني للغاية. أفكر حاليا في عيد ميلادي الثمانين".