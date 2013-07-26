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مظاهرة فى البصرة للمطالبة بإسقاط المالكى والحفاظ على أرواح العراقيين

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مظاهرة فى البصرة للمطالبة بإسقاط المالكى والحفاظ على أرواح العراقيين مظاهرة فى البصرة للمطالبة بإسقاط المالكى والحفاظ على أرواح العراقيين

تظاهر الآلاف من آهالى محافظة البصرة جنوب العراق مساء أمس؛ للمطالبة بإسقاط حكومة نورى المالكى، والحفاظ على أرواح العراقيين، وردد المتظاهرون هتافات منها: "كذاب نورى المالكى" و"يا مالكى ارفع إيدك.. هذا الشعب لا يريدك"، وحملوا لافتات مكتوبا على بعضها: "جماهير البصرة تطالب بإقالة المالكى ومن معه من فاسدين حفاظاً على أرواح وأموال الشعب العراقى".

كما رفعوا أعلام العراق معلقا عليها "فوانيس" احتجاجاً على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى، وتعبيراً منهم عن عودة العراق إلى زمن الفوانيس، على حد تعبير المتظاهرين، وقال أحد منظمى التظاهرة للأناضول، إن "الجماهير فى البصرة سئمت من الانفجارات، وعدم توفير الخدمات، وفشل فى جميع المجالات؛ لذلك قررت أن تتحول هذه المظاهرات إلى اعتصامات داخل المحافظة؛ للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير الكهرباء، ومنح الجماهير حقوقها المشروعة أو إسقاط الحكومة التى لا تنفع سوى للإرهاب وتدمير البلاد"، على حد قوله.

وشارك فى التظاهرة أبناء قبائل وعشائر جنوبية؛ تعبيراً عن سخطهم من الانفجارات التى تكاد لا تتوقف فى أرجاء العراق طيلة أيام شهر رمضان المبارك، وهروب أكثر من ألف سجين من سجنى "أبو غريب" و"التاجى" فى عملية تبناها تنظيم القاعدة.

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مصر 365

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