بوتين يحضر مناورات عسكرية مشتركة بين روسيا وبيلاروس

موسكو- (د ب أ):

يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حضور تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا وبيلاروس كان حلف شمال الأطلسي (ناتو) أعرب عن قلقه حيالها.

وأعلن الكرملين أن بوتين سيزور منطقة لينينجراد بشمال غرب البلاد لتفقد المرحلة الرئيسية للمناورات المشتركة.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية فإن مناورات "زاباد" (الغرب)، التي تستمر أسبوعا، تحاكي مواقف قتالية على البر وفي البحر والجو، بمشاركة 12700 فرد.

وتنص اتفاقية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا على أن أي مناورات عسكرية يشارك فيها أكثر من 13 ألف عسكري تتطلب شفافية كاملة على المستوى الدولي. وتجدر الإشارة إلى أن روسيا ومعظم الدول الأوروبية الأخرى أعضاء بهذه المنظمة.

وصرح أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج في إستونيا قبيل انطلاق المناورات بأن الحلف العسكري يعتزم مراقبة التدريبات عن كثب.

وأضاف :"حلف الناتو ملتزم بالهدوء والحذر، وملتزم بالحفاظ على أمن إستونيا وجميع حلفائنا".