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القوات الفلبينية تعمل على إنقاذ عشرات الرهائن بعد تحرير قس كاثوليكي محتجز منذ 4 أشهر

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مصراوي Masrawy

القوات الفلبينية تعمل على إنقاذ عشرات الرهائن بعد تحرير قس كاثوليكي محتجز منذ 4 أشهر

02:27 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

القوات الفلبينية تعمل على إنقاذ عشرات الرهائن بعد تحرير قس كاثوليكي محتجز منذ 4 أشهر

القوات الفلبينية - أرشيفية

مانيلا- (د ب أ):

قال مسؤولون اليوم، الاثنين، إن القوات الفلبينية تعمل على إنقاذ العشرات من الرهائن المحتجزين لدى المسلحين الإسلاميين في مدينة محاصرة، وذلك عقب تحرير قس كاثوليكي محتجز منذ نحو أربعة أشهر.

وكان الجيش قد حرر الأب تيريستو سوجانوب، 51 عاما، ومدرسا، 29 عاما، بعدما استعاد الجنود السيطرة على مسجد يسيطر عليه المسلحون في مدينة مراوي على بعد 800 كيلومتر جنوب مانيلا أمس الأول السبت.

وكان قد تم احتجاز سوجانوب و35 رهينة أخرى، ولكن القس تمكن من رؤية 12 منهم فقط، بحسب ما قاله رئيس الأركان الجنرال إدواردو انو.

وأضاف في مؤتمر صحفي حضره سوجانوب" هناك أنفاق معقدة وغرف سرية في المسجد، ونحن نقوم حاليا بتمشيط هذه الغرف".

وأوضح " جهودنا مستمرة لإنقاذ الرهائن، هناك رهائن أيضا في مباني مجاورة، ونحن نحاول إنقاذهم أحياء".

وابتسم سوجانوب ولوح لوسائل الإعلام التي اجتمعت في مقر الجيش بمانيلا.

وقال قبل أن يتوجه لإجراء فحص طبي " صلوا من أجلي، من أجل شفائي" مضيفا " شكرا لكم جميعا".

وكان الصراع قد بدأ في مراوي في مايو الماضي، عقب أن حاولت اعتقال قائد محلي لتنظيم "داعش". ومنذ ذلك الحين، قتل أكثر من 900 شخص، معظمهم من المسلحين، في حين نزح أكثر من نصف مليون مواطن.

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