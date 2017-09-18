مصطفى وزيري أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للآثار بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أصدر الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم الإثنين، قرارًا بتعيين الدكتور مصطفى وزيري، مدير عام آثار الأقصر، أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للآثار، خلفًا للدكتور مصطفى أمين الذي تم تعيبنه مساعدًا لوزير الآثار للشؤون الفنية.

وبدأ وزيري حياته العملية كمفتش آثار بمنطقة آثار الهرم ثم تدرج في العديد من المناصب، منها مدير عام متحف الأقصر، ومدير آثار منطقة وادي الملوك والبر الغربي، ومدير عام آثار قنا والأقصر، وقد نال درجة الدكتوراه عام 2014 من جامعة سوهاج تحت عنوان "رمزية تصوير الحيوانات والنباتات والطيور في جبانة غرب طيبة: دراسة تحليلية".