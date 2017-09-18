عامل يشعل النيران في منزل والدة طليقته بالصف: "عاوز ارجع لمراتي"

كتب - محمد شعبان:

كشفت مباحث الجيزة عن وجود شبهة جنائية بواقعة اندلاع حريق بمنزل بشارع الجيش بمركز الصف.

التحريات أكدت أن عاملا يدعى "سمير ع."، 26 سنة، تسلل إلى المنزل المكون من غرفتين عبر السطح، وسكب كمية من البنزين، وأشعل النيران بعدها، إلا أنه تم مشاهدته أثناء هروبه.

تمكن ضباط المباحث من ضبطه، وتبين أنه طليق ابنة مالكة المنزل، وأنه يرغب في ردها، إلا أن والدتها رفضت ذلك.

أقر المتهم أنه وراء الحريق الذي أسفر عن احتراق محتويات المنزل بدافع الانتقام "عاوز ارجع مراتي وهي رافضة".