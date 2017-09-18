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"إسماعيل" يلتقى نائب الرئيس التنفيذي لـ"شنايدر إليكتريك"

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مصراوي Masrawy

"إسماعيل" يلتقى نائب الرئيس التنفيذي لـ"شنايدر إليكتريك"

02:22 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

المهندس شريف إسماعيل

كتب- محمد غايات:
التقي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم مع لوك ريمونت نائب الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر اليكتريك والوفد المرافق له، لمتابعة أنشطة الشركة في ، وجاء ذلك بحضور نائب وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة للكهرباء.

وصرح السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء رحب في مستهل الاجتماع بنائب الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر اليكتريك والوفد المرافق له، مشيداً بالتعاون القائم مع الشركة التي تعمل في مصر منذ 30 عاماً وما عرضته الشركة من مشروعات لها في مصر بما في ذلك برامجها للتدريب ورفع القدرات.
وأكد المهندس شريف إسماعيل حرص علي تنويع مصادر إنتاج الطاقة وتشجيع مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، مشيراً إلي أن زيادة إنتاج الطاقة لا يأتي فقط لتلبية الاحتياجات الحالية للاستخدامات المختلفة وإنما لتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات المتوقع إقامتها وفقاً لخطة الدولة الطموحة للفترة القادمة والتي ينتظر أن تشهد جهوداً حثيثة لتطوير عدد من القطاعات بشكل ملحوظ.
وأكد عزم الحكومة علي مواصلة الجهود لإجراء تطوير شامل للبنية التحتية لمختلف القطاعات خاصة الصناعية والتنموية، كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لمشاركة الشركة في المشروعات القومية الكبرى مشيراً إلي إمكانية دخولها في المشروعات الجديدة مثل المدن الجديدة في العلمين والإسكندرية ومطروح والمنصورة والصعيد والتي سوف تستخدم تكنولوجيا حديثة ومتطورة في بنيتها التحتية.

ومن جانبه أعرب نائب الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر اليكتريك عن اعتزاز الشركة باستثمارتها في مصر والتي احتفلت هذا العام بذكرى مرور 30 عاماً حيث تعد مصر ثالث أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيراً إلي أن الشركة مهتمة باستغلال الفرص الإستثمارية الواعدة في السوق المصرى خاصة ما يتعلق بالطاقة المتجددة، وذلك إلي جانب تطلعها إلي توسيع نشاطها القائم في مجال شبكات توزيع الكهرباء ومشروعات الطاقة المتجددة.
كما تشارك الشركة في عدد من المشروعات القومية الكبرى تشمل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة، ومحطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، وحقل ظهر للغاز الطبيعي، كما أكد على استمرار الشركة في نقل خبراتها للجانب المصرى من خلال برامج التدريب المختلفة.​

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