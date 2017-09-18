وزير الري يلتقي وفد البنك الدولي لعرض خطة 2050

كتب- أحمد مسعد:

التقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم، وفد البنك الدولي في إطار زيارة البنك لمصر خلال الفترة من 17 وحتى 25 سبتمبر الجاري لاستعراض أوجه التعاون والمجالات التي يمكن من خلالها دعم البنك للحكومة المصرية.

وتم خلال اللقاء - حسب بيان - استعراض استراتيجية الوزارة لخطة 2050 وأهم المحاور التي ترتكز عليها الاستراتيجية وفي مقدمتها تحسين نوعية المياه ورفع كفاءة استخداماتها وإيجاد مصادر مياه غير تقليدية فضلا عن تطوير القوانين والتشريعات بما يخدم المستجدات والتحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر.

وقال عبد العاطي،إن الوزارة تستهدف الحافظ على نهر النيل باعتباره الثروة القومية لتلبية احتياجات مختلف قطاعات الدولة والوفاء بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها في مجال الزراعة لخدمة الأجيال القادمة.

واستعرض وزير الري، مع ممثلي البنك الدولي توجهات الدولة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري في تعظيم الاستفادة من الأصول الثابتة ومساحات الأراضي التي تمتلكها الدولة على جانبي شبكتي الترع والمصارف، بما يعود على الدولة باستثمارات وعائدات تمكنها من تنفيذ سياساتها التنموية في مختلف المجالات بالإضافة إلى المردود الاجتماعي والبيئي الذي تعكسه هذه المشروعات على المواطن فيما أبدى البنك ترحيبه بتوجهات الوزارة ودعمه لهذه التوجهات خلال الفترة المقبلة.​