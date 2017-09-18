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"الزراعة" تخصص قطعة أرض لإقامة محطة صرف صحي في الشرقية

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"الزراعة" تخصص قطعة أرض لإقامة محطة صرف صحي في الشرقية "الزراعة" تخصص قطعة أرض لإقامة محطة صرف صحي في الشرقية

مصراوي Masrawy

"الزراعة" تخصص قطعة أرض لإقامة محطة صرف صحي في الشرقية

02:28 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

اللواء خالد سعيد

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، موافقة الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة معالجة لمياه الصرف الصحي بناحية "الشوافين" بمركز ومدينة أولاد صقر.

وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن الموافقة تأتي في إطار توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات ذات نفع عام، مستثناة من الحظر بقانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983، والذي ينطبق عليه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016.

وشدد المحافظ، على سرعة انهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهات المعنية، وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية المجاورة للمساحة المستثناة دون أي تعديات أو مخالفات.

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