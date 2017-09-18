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سفينة حاويات دانمركية عملاقة تتصدر القافلة الجنوبية لقناة السويس

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مصراوي Masrawy

سفينة حاويات دانمركية عملاقة تتصدر القافلة الجنوبية لقناة السويس

02:21 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

سفينة حاويات دانمركية عملاقة تتصدر القافلة الجنوبية لقناة السويس

سفينة الحاويات

أ. ش. أ

تصدرت سفينة الحاويات الدانماركية العملاقة "ميرشن ميرسك" القافلة الجنوبية لقناة السويس، اليوم الإثنين.

وقال مصدر ملاحي مسئول بهيئة قناة السويس، إن سفينة الحاويات الدانماركية مقبلة من ماليزيا في طريقها للبحر المتوسط، ومنه إلى مالطا، وتحمل عليها قرابة 200 ألف طن من البضائع، موضحًا أن قاطرة من قاطرات هيئة قناة السويس رافقت السفينة خلال رحلة عبورها للمجرى الملاحي للقناة تحسبًا لحالات الطوارئ.

وأضاف المصدر، أن السفينة "ميرسك" تأتي ضمن فئة السفن العملاقة التي تقوم الشركة الدانماركية "أكبر شركات النقل البحري في العالم" ببناء 20 سفينة جديدة من تلك الفئة لنقل أكبر عدد ممكن من الحاويات عليها لتقليل تكلفة الرحلة البحرية ومصاريف النقل البحري، حيث تستطيع سفينة الحاويات من هذه الفئة نقل قرابة 18 ألف حاوية عليها.

هذا المحتوى من

Asha

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