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بعد القبض عليه وآخرين يُنقبون عن الآثار بالشرقية.. جواهرجي: "ابني السبب"

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مصراوي Masrawy

بعد القبض عليه وآخرين يُنقبون عن الآثار بالشرقية.. جواهرجي: "ابني السبب"

02:20 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

الشرقية – فاطمة الديب:

"علاج ابني السبب".. بهذه الكلمات بدأ "عبدالسلام. ع. إ. الـ" 65 عامًا، جواهرجي، اعترافاته للنيابة العامة بعد القبض عليه و7 أشخاص آخرين؛ أثناء تنقيبهم عن الآثار أسفل منزل بقرية "تل فرعون" التابعة لدائرة مركز الحسينية.

وأوضح المتهم، أن نجله أدمن تعاطي "الهيروين" المُخدر، وأنه أنفق أموالًا كثيرة على علاجه، ولكنه لم يستجب للعلاج، حتى ضاعت أمواله هباءً، فأخذ يبحث عن الآثار أسفل منزله لعله يعوض ما خسره من أموال.

ووردت معلومات سرية لضباط شرطة السياحة والآثار بالشرقية، تفيد بقيام "عبدالسلام. ع. إ. الـ" 65 عامًا، جواهرجي، مُقيم بقرية "تل فرعون" التابعة لدائرة مركز الحسينية، بالاشتراك مع 7 آخرين، بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله.

وأشارت التحريات، إلى أن الجواهرجي، كان ميسور الحال، ويمارس عمله في مجال المصوغات الذهبية، إلى أن تعرف نجله على أصدقاء السوء، والذين دفعوا به إلى طريق إدمان مُخدر "الهيروين"، وخسر أموالًا كثيرة في سبيل ذلك، فيمت حاول الأب علاج نجله لكنه خسر عمله وأمواله، حتى اتجه لبحث عن الآثار، حيث تعرف على 4 أشخاص من محافظة الدقهلية، أخبروه أن منزله أسفله آثار، فما كان منه إلا أن استجاب لرغبته في الحصول على أموال واستعان بثلاثة آخرين من مدينة الحسينية وبدأ التنقيب.

وبمداهمة المنزل تم ضبط المتهمين الثمانية، وبحيازتهم شواهد أثرية، وأواني فخارية، حيث تبين أنهم نقبوا بعمق 12 مترًا، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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