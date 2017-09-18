توزيع عقود تمليك وحدات الإسكان الاجتماعي في المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

وزع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، عقود تمليك مشروع الإسكان الاجتماعي في محافظة المنيا.

وكان في استقبال الوزير، اللواء عصام البديوي المحافظ، وتشمل الزيارة الوصول إلى مدينة المنيا الجديدة وتفقد مشروعات الإسكان، ويعقبها عقد لقاء مع محافظ المنيا بمنطقة الإسكان الاجتماعي.