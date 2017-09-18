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توزيع عقود تمليك وحدات الإسكان الاجتماعي في المنيا

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مصراوي Masrawy

توزيع عقود تمليك وحدات الإسكان الاجتماعي في المنيا

02:18 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

توزيع عقود تمليك وحدات الإسكان الاجتماعي في المنيا

وزير الإسكان

المنيا ــ ريمون الراوي:

وزع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، عقود تمليك مشروع الإسكان الاجتماعي في محافظة المنيا.

وكان في استقبال الوزير، اللواء عصام البديوي المحافظ، وتشمل الزيارة الوصول إلى مدينة المنيا الجديدة وتفقد مشروعات الإسكان، ويعقبها عقد لقاء مع محافظ المنيا بمنطقة الإسكان الاجتماعي.

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