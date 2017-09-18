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بالصور.. إزالة 39 حالة تعد على الأرض الزراعية في سوهاج

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إزالة 39 حالة تعد على الأرض الزراعية في سوهاج

02:12 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

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سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، إزالة 39 حالة تعد على الأراضي الزراعية بناحية قرى أولاد نصير وإدفا بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج شمال المحافظة.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة وإزالة أي تعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية فورًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

وأوضح اللواء محمد الملثم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج أن الوحدة المحلية قامت بحملة بالتعاون مع الجهات الأمنية وبمشاركة عمال ومعدات الوحدة المحلية وإدارات الأملاك والتنظيم والإدارة الزراعية بسوهاج بإزالة تلك المخالفات.

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