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بالصور.. ضبط مخالفات في عدد من مخابز شبرا الخيمة بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط مخالفات في عدد من مخابز شبرا الخيمة بالقليوبية

02:08 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

شن حي شرق شبرا الخيمة، اليوم الإثنين، حملة مفاجئة على المخابز البلدية، وبعض المنشآت الغذائية بمنطقتي "بهتيم" و"إسكو" قادتها الدكتورة عزيزة السيد رئيس الحي، بالتنسيق مع الطب الوقائي، وفريق مراقبة الأغذية لضبط المخالفات، ومراجعة الاشتراطات الصحية والبيئية، والشهادات الصحية للعاملين.

وقالت رئيس الحي في تصريحات صحفية له اليوم، إنه تم العثور على حشرات "صراصير" داخل مخبر بلدي بمنطقة مساكن "إسكو"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية لإغلاقه لخطورته الشديدة على الصحة العامة، فضلًا عن تحرير محاضر لعدد من المخابز والمنشآت غير النظيفة أو المستوفاة للاشترطات الصحية، حفاظًا على حياة المواطنين.

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