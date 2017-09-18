برلماني ينتقد التركيز على مواهب «الغناء والرقص» وتجاهل «البحث العلمي»

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أكد أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب، أن مصر دولة غنية بالمواهب، وتمتلك العناصر الشابة الموهوبة في كل المجالات، ولكن تحتاج إلى جهاز لكشف هذه المواهب والاستفادة منها.

وقال في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم: «المتابع للمسابقات الدولية يجد أن الأطفال والشباب المصريين يحققون نتائج قوية في مواجهة باقي دول العالم».

وانتقد النائب التركيز في مصر الآن على إظهار مواهب الغناء والرقص فقط، بينما تجاهلوا باقي المجالات، مما يتسبب في إضاعة الكثير من المواهب في مجالات العلوم والبحث العلمي والرياضة والثقافة والاختراعات والابتكارات.

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وكشف عزمه التقدم بطلب لرئيس مجلس النواب لعمل جهاز وطني قوي لرعاية الموهوبين، يكون تحت رعاية وإشراف رئيس الجمهورية بشكل مباشر.

على جانب آخر يعقد النائب مؤتمرا لدعم المواهب الشابة في مختلف المجالات الفنية والثقافية والرياضية والابتكارات والاختراعات والبحث العلمي يوم الأربعاء المقبل، بمركز شباب المعادي الجديد.