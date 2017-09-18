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غطاس: «حماس» لها سجل طويل من نقض المعاهدات

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غطاس: «حماس» لها سجل طويل من نقض المعاهدات غطاس: «حماس» لها سجل طويل من نقض المعاهدات

التحرير

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قال النائب سمير غطاس، إن التقارب الأخير بين وحماس يأتي من رغبة مصر في تأمين مصر لأمنها القومي من ناحية، وإحداث وئام بين الفصائل الفلسطينية من ناحية أخرى، سعيًا للتقدم في مسألة الحصول على الحقوق الفلسطينية المشروعة، مشيرًا إلى أن مصر كان لها محاولات سابقة في عامي 2009 و2011.

وحذر غطاس في تصريحات صحفية، أن حركة حماس لها سجل طويل من "نقض" أي محاولات للصلح والتهدئة، مشيرا إلى أن مصر تأمل ضبط الشريط الحدودي ومنع العمليات الإرهابية من ناحية قطاع غزة، وأنه رغم ذلك فالعديد من المنتمين لحماس ضالعون في هذه العمليات وآخرها التي راح ضحيتها 18 شهيدا، وكان أحد المشتركين فيها شرطي بحماس محمد أبو دلال.

وتابع غطاس أن حماس منذ أيام قليلة تفاخرت بعلاقتها التي وصفتها بـ"الاستراتيجية" مع إيران، كما أن قطر ما زالت لها أدوار في قطاع غزة، وأن حركة حماس ما زالت حريصة على استنساخ تجربة حزب الله اللبناني في فلسطين، ولذلك يجب الجلوس على الطاولة مع قادة حماس والتشديد عليهم، ومراجعة كل الأمور معهم بشكل "تفصيلي"، لأن الشيطان يكمن في التفاصيل.

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وعن إلغاء حماس اللجنة الإدارية في قطاع غزة، قال غطاس إن تلك اللجنة لم تكن إلا "نبتا شيطانيا"، وأنها كانت تناقض حكومة الوحدة الوطنية، وكانت جزءا من مشروع حماس لإقامة دولة إسلامية نواة لدولة الخلافة، وما إلى ذلك من طموحات الجماعات الإسلامية.

جاء ذلك بعد اعتماد مصر فتح مكتب رسمي لحركة حماس في القاهرة، على خلفية استضافة وفد من الحركة الأيام القليلة الماضية لمناقشة عدد من الملفات، بحضور إسماعيل هنية.

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