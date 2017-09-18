تأجيل محاكمة المحامي خالد علي في اتهامه بخدش الحياء العام لـ 25 سبتمير

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح الدقي، تأجيل محاكمة المحامي خالد علي، وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، لاتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء العام، لقيامه بإشارة بذيئة بعد الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية أمام مقر مجلس الدولة، لجلسة 25 سبتمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل، لسماع مرافعة الدفاع والاطلاع وصور رسمية من الجلسات.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد وسكرتارية علاء الدين إبراهيم ومصطفى رشدي، وطالب دفاع المحامي خالد على من رئيس محكمة جنح الدقي، بندب اللجنة الثلاثية المسئولة عن اعداد التقرير الفني لفحص الصور والفيديوهات التي استندت إليها النيابة ف القضية.

كانت نيابة الدقي برئاسة المستشار أحمد ثروت، مدير النيابة السابق، قررت تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة السابق؛ إحالة المحامي خالد على للمحاكمة العاجلة فى جلسة اليوم أمام جنح الدقي، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامي خالد على، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامي أثناء ارتكابه الفعل المذكور فى الواقعة صحيحة.