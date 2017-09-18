حريق محدود داخل متحف مراكب الشمس بالهرم

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق محدود، اليوم الاثنين، داخل متحف مراكب الشمس بالمنطقة الأثرية بالهرم.

وتم الدفع ب3 سيارات إطفاء، واخماد الحريق الذي تبين نشوبه في جهاز التكييف المركزي الخاص بالمتحف.

تم انتدب رجال المعمل الجنائي، وأخطرت النيابة للتحقيق.