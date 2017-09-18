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حريق محدود داخل متحف مراكب الشمس بالهرم

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مصراوي Masrawy

حريق محدود داخل متحف مراكب الشمس بالهرم

01:57 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

حريق محدود داخل متحف مراكب الشمس بالهرم

متحف مراكب الشمس

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق محدود، اليوم الاثنين، داخل متحف مراكب الشمس بالمنطقة الأثرية بالهرم.

وتم الدفع ب3 سيارات إطفاء، واخماد الحريق الذي تبين نشوبه في جهاز التكييف المركزي الخاص بالمتحف.

تم انتدب رجال المعمل الجنائي، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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