حريق محدود داخل متحف مراكب الشمس بالهرم
حريق محدود داخل متحف مراكب الشمس بالهرم
01:57 م الإثنين 18 سبتمبر 2017
متحف مراكب الشمس
كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق محدود، اليوم الاثنين، داخل متحف مراكب الشمس بالمنطقة الأثرية بالهرم.
وتم الدفع ب3 سيارات إطفاء، واخماد الحريق الذي تبين نشوبه في جهاز التكييف المركزي الخاص بالمتحف.
تم انتدب رجال المعمل الجنائي، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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