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رئيس مجلس الدولة يستقبل وزيرة الاستثمار بمكتبه لتقديم التهنئة –(صور)

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مصراوي Masrawy

رئيس مجلس الدولة يستقبل وزيرة الاستثمار بمكتبه لتقديم التهنئة –(صور)

01:55 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

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بالصور.. العثور على جسم غريب بالحي المتميز بـ6 أكتوبر

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بالصور.. العثور على جسم غريب بالحي المتميز بـ6 أكتوبر

كتب- محمود الشوربجي:

استقبل المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، بحضور المستشار فؤاد عبد الفتاح أمين عام مجلس الدولة، اليوم الاثنين، لتهنئته بتوليه رئاسة مجلس الدولة، معربا عن تمنياتها له بدوام التوفيق.

وكان رئيس الجمهورية أصدر قرارا بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة خلفا للمستشار محمد مسعود الذي انتهت ولايته بخروجه على المعاش

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مصراوي Masrawy

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