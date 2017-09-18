أخبار عاجلة

محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام -
وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل -
أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي" -
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري -
وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة -
مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف -
رئيس الوزراء يوجه بتوفير 300 مليون جنيه لتنفيذ 3 مستشفيات مركزية بالأقصر -
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة -
مسيرة تحت شعار "لا للإرهاب" في الوادي الجديد -
نحو 100 قتيل ومصاب في انفجار مصنع ألعاب نارية بإندونيسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الهند: الروهينجا يشكلون "تهديدا أمنيا" ويتعين ترحيلهم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الهند: الروهينجا يشكلون "تهديدا أمنيا" ويتعين ترحيلهم

01:58 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

لاجئي الروهينجا

نيودلهي- (د ب أ):

اعتبرت الهندية أن لاجئي الروهينجا يشكلون "تهديدا خطيرا ومرجحا جدا على الأمن القومي" للهند، وأبلغت قضاة المحكمة العليا اليوم الاثنين بأنه يتعين ألا تتدخل المحكمة في خطط ترحيلهم.

وكان محامون قد طعنوا على قرار حكومي بترحيل ما يصل إلى 40 ألف مسلم من الروهينجا موجودين في الهند، كان معظمهم قد عبروا إلى البلاد في أعقاب أعمال شغب واسعة النطاق وقعت عام 2012 بولاية راخين في ميانمار ذات الأغلبية البوذية.

وقد اجتذبت القضية اهتماما متزايدا لتزامنها مع الحملة العسكرية الأخيرة في ميانمار والتي أدت إلى لجوء أكثر من 400 ألف من الروهينجا إلى بنجلاديش.

وقال المحامي براشانت بوشان الذي يتابع القضية نيابة عن لاجئين اثنين من الروهينجا في نيودلهي إن "الحكومة ردت على المحكمة بأنه يتعين عليها ألا تتدخل بقرار السياسة التنفيذية بشأن ترحيل الروهينجا، وأن المحكمة ليس لديها ولاية قضائية على هذا الأمر".

وفي شهادتها، قالت الحكومة إنها تلقت معلومات استخباراتية ربطت بعض مسلمي الروهينجا بالاستخبارات الباكستانية وتنظيم داعش، ما يجعلهم "تهديدا خطيرا".

وكانت نيودلهي قد اتهمت الاستخبارات الباكستانية بالمسؤولية عن العديد من الهجمات المسلحة التي شهدتها الهند.

وحددت المحكمة الثالث من أكتوبر القادم موعدا للجلسة القادمة في القضية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • هيومن رايتس ووتش تدعو إلى فرض عقوبات دولية على الجيش البورمي

    أخبار

  • زعماء يحضرون اجتماعات الأمم المتحدة لأول مرة

    أخبار

  • أطباء بلا حدود تطالب بوصول المساعدات الإنسانية إلى ولاية راخين في

    أخبار

  • الأمطار الغزيرة تحول حياة "لاجئي الروهينجا" إلى جحيم

    أخبار

إعلان

e8cb567dc5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد

بالصور.. قافلة طبية مجانية للكشف على موظفي الحكومة في بورسعيد