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الحكومة العراقية: قرار وقف استفتاء كردستان جاء بناء على طلب العبادي

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مصراوي Masrawy

العراقية: قرار وقف استفتاء كردستان جاء بناء على طلب العبادي

01:51 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

الحكومة العراقية: قرار وقف استفتاء كردستان جاء بناء على طلب العبادي

استفتاء كردستان

بغداد- (د ب أ ):

أعلنت الحكومة العراقية اليوم، الاثنين، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بإلغاء إجراءات استفتاء كردستان جاء بناء على طلب من رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وذكرت الدائرة الإعلامية في الحكومة العراقية، في بيان صحفي، أن رئيس الوزراء "وجه طلبا إلى المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية اجراء انفصال أي إقليم أو محافظة عن العراق وكذلك إصدار أمر ولائي بإيقاف إجراءات استفتاء انفصال اقليم كردستان".

وأضافت " بناء عليه وافقت المحكمة الاتحادية على الطلب".

وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت اليوم أمرا ولائيا يقضي بإيقاف إجراءات استفتاء كردستان، مؤكدة أن قرار الاستفتاء غير دستوري.

وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك، في بيان صحفي، عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها، اليوم، بحضور الأعضاء كافة، ونظرت في الطلبات المقدمة بوقف إجراءات الاستفتاء في إقليم كردستان، وفي المناطق المشمولة بالاستفتاء".

وأضاف الساموك، "بعد المداولة ولتوفر الشروط الشكلية القانونية في الطلبات، أصدرت المحكمة أمرا ولائياً بإيقاف إجراءات الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم الاثنين المقبل ، بموجب الأمر الرئاسي الصادر في الثامن من يونيو عن رئاسة إقليم كردستان لحين حسم الدعاوى المقامة بعدم دستورية القرار المذكور".

يذكر أن "الأمر الولائي"، هو نمط من القرارات التي يجوز للقضاء اتخاذها في قضايا مستعجلة، ويغلب على هذه القرارات الصفة الإدارية، أكثر من الصفة القضائية، فهو قرار وقتي يصدره القاضي في الأحوال المنصوص عليها في القانون في أمر مستعجل بناء على طلب يقدم إليه من أحد الخصوم، ولا يشترط في إصداره مواجهة الخصم الآخر.

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