سعاد صالح: فتوى "استمتاع البشر بالبهائم" موجودة في كتب الفقه

كتب- محمو مصطفى:

قالت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن فتوى " الاستمتاع بالبهائم" موجودة في كتب الفقه حتى الآن، مؤكدة أنها لم تقل ذلك من تلقاء نفسها.

وأحالت جامعة الأزهر، أمس الأحد، الدكتورة سعاد صالح، للتحقيق بسبب مخالفتها للمنهج الأزهري، وظهورها بوسائل الإعلام، دون إذن، بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي للجامعة.

وأضافت في تصريحات لمصراوي اليوم الاثنين: "لم أبلغ حتى الآن بقرار إحالتي للتحقيق، وعلمت من وسائل الإعلام، وحينما سألت عميدة الكلية صباح اليوم عن القرار أكدت لي أنه لم يصل بعد".

وأشارت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى أن فتوى "استمتاع البشر بالبهائم" موجودة في كتب الفقه، إلا أنه كان من المفترض ألا يتم التحدث عنها عبر وسائل الإعلام، بسبب المتربصين".​