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"مصر للطيران" تسير 27 رحلة جوية لعودة 5 آلاف و800 حاج خلال يومين

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مصراوي Masrawy

" للطيران" تسير 27 رحلة جوية لعودة 5 آلاف و800 حاج خلال يومين

02:03 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

أرشيفية

كتب- طه عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين، تسيير 27 رحلة جوية لعودة 5 آلاف و800 حاج خلال يومين.

وقالت الشركة، في بيان، إنه من المقرر تسيير، اليوم، 15 رحلة جوية لعودة 3 آلاف و560 حاجا، بينهم 7 رحلات جوية من جدة تنقل 1630 حاجا، و8 رحلات جوية من المدينة المنورة لنقل 1930 حاجا من القرعة والترانزيت من بينهم رحلتان خاصتان لعودة حجاج بماكو-جمهورية مالي- وحج الأفراد والبعثات والعمل.

وأكدت أنه من المقرر أن تسير غدا الثلاثاء، 12 رحلة جوية لعودة 2240 حاجا، بينهم 6 رحلات جوية من المدينة المنورة لنقل 1340 حاجا، و6 رحلات جوية من جدة لنقل 900 حاج من القرعة والبعثات والترانزيت والعمل وحج الأفراد.​

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