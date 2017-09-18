"دهشة وزينب وتغريد".. "الزراعة" تبدأ تصدير الدفعة الثالثة من الخيول
"دهشة وزينب وتغريد".. "الزراعة" تبدأ تصدير الدفعة الثالثة من الخيول
02:02 م الإثنين 18 سبتمبر 2017
خيول
كتب- أحمد مسعد:
قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تصدير الدفعة الثالثة من الخيول العربية المصرية الأصيلة إلى الخارج، وفقا للاتفاق الذى تم بين مصر والاتحاد الأوروبى لاستئناف تصدير الخيول العربية الأصيلة من مصر وفقا لاشتراطات الاتحاد الأوروبى بعد توقف دام أكثر من 7 سنوات.
وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن غدا الثلاثاء، سيتم تصدير 3 من الخيول العربية الأصيلة وهى الحصان الأول "دهشة "، والثانى هو "تغريد"، والثالثة "زينب البادية" إلى ألمانيا، ومن المتوقع تدريبهم ودخولهم السباق، بعد انتهاء فترة الحجر البيطرى لها فى المحجر البيطرى التابع للقوات المسلحة.
وأضافت محرز، أنه يجرى حاليا الإعداد لتصدير 12 من الخيول العربية الأصيلة لدول الاتحاد الأوروبى والمتواجدة حاليا فى المحجر البيطرى التابع لإدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة، حتى الانتهاء من مدة حجرها بيطريا قبل تصديرها إلى الخارج، للتأكد من خلوها من الأمراض التى تمنع التصدير إلى الخارج.
يذكر أن مصر قامت بتصدير الدفعة الأولى والثانية الشهر الماضي عن طريق قرية البضائع وتحت إشراف إدارة الحجر البيطري.
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