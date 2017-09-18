لأول مرة.. "إعلام الشروق" تقرر إجراء اختبار قدرات لقبول الطلاب

كتبت- داليا شبل:

تبدأ غدا الثلاثاء، اختبارات توزيع الطلاب بالمعهد الدولي العالي للإعلام بالشروق على الأقسام العلمية الثلاث، وذلك بمشاركة أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق والكاتب الصحفي حمدي رزق والكاتب الصحفي رفعت فياض والكاتبة سوسن الدويك وعبد العظيم صدقي والدكتور حسين أمين ومحمد شومان وحسن على ومحمود يوسف وصفوت العالم وثروت كامل ورضا طنطاوى وإيناس جوهر.

وقال الدكتور محمد سعد عميد المعهد، إنه لأول مرة يتقرر تطبيق نظام اختبار القدرات لتوزيع الطلاب على الأقسام، بعد كتابة كل طالب لرغباته في الالتحاق بأي قسم.

وأوضح عميد المعهد أن الاختبارات تجرى لحوالي 400 طالب وطالبة، لتوزيعهم على أقسام الإنتاج الإخباري والإنتاج الإعلامي والتسويق الإعلامي.

ومن جانبه صرح الدكتورأحمدعبد الرحيم رئيس مجلس إدارة المعهد، أنه تم وضع معايير موضوعية لاختبارات القدرات، حيث شكلت ثلاث لجان تضم كل واحدة منهم أربعة أعضاء.​