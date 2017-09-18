"تعليم دمياط": نستعد لـ"عام تفعيل الأنشطة المدرسية".. وتسليم 80% من الكتب

دمياط – محمد إبراهيم:

قال السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إنه جرى الانتهاء من الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بعد عقد اجتماعات مع قيادات المديرية ومديري الإدارات والمدارس، مضيفًا: "قررنا أن يكون عام تفعيل الأنشطة المدرسية، ونسعى إلى أن تكون كل مدرسة محببة وجاذبة للطلاب وليست طاردة لهم، نحاول أن نكثف تواجد الطالب داخل الفصل من خلال تفاعله مع البيئة المحيطة ودعم مواهبه المختلفة".

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين: "نركز على طابور الصباح وتحية العلم يوميًا، وجرى التنبيه على المعلمين والعاملين بالمدارس بتأدية تحية العلم مع الطلاب، ونبدأ يومنا الصباحي بالحديث عن المواطنة والانتماء".

ولفت إلى أنه جرى التعاون مع شرطة المرافق لإزالة عدد من الإشغالات أمام المدارس، فضلًا عن التغلب على مشكلة رياض الأطفال بعد أن وافق الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه على قبول الطفل من سن 5 سنوات فما فوق، إلى جانب تسليم أكثر من 80% من الكتب للمدارس.

وتابع سويلم: "هناك تعاون مع الجهات التنفيذية وكذلك أولياء الأمور ورجال الأعمال لصيانة بعض المدارس التي لم تدرج في الخطة، كما نركز على التعليم الفني وتوفير فرص عمل لتشغيل الطلاب عقب تخرجهم وهناك تدريبات لهم في بعض المصانع داخل المحافظة".

وأكد وكيل الوزارة وجود متابعات يومية داخل المدارس منذ اليوم الأول في العام الدراسي الجديد لحل أي مشكلة تواجه الإدارة والتيسير على الطلاب وأولياء الأمور ومراقبة مدى التحصيل والتفاعل بين المعلم والطالب.