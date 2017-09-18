"صدام الكيلاني".. يستعد لأطول غطسة في التاريخ بمدينة دهب (فيديو)
"صدام الكيلاني".. يستعد لأطول غطسة في التاريخ بمدينة دهب (فيديو)
01:43 م الإثنين 18 سبتمبر 2017
صدام الكيلاني
داليا منير - جنوب سيناء:
انطلق اليوم الإثنين من مدينة دهب، بمحافظة جنوب سيناء، مسابقة أطول غطسة في التاريخ، التي تستمر لمدة 5 أيام تحت الماء، ويمثل مصر فيها، المتسابق صدام الكيلاني، والذي من المتوقع أن تستمر غطسته لمدة 120 ساعة متواصلة.
ومن المنتظر أن يقوم الكيلاني من خلال غطسته، بمغامرة كاملة تحت المياه، تشمل المأكل والمشرب والنوم، و يطلق الكيلاني التحدي اﻷكبر لرياضة الغوص في مصر لكسر الرقم المصري والعربي.
وصدام كيلاني 29 عامًا، من مواليد مدينة اﻹسماعيلية، يعمل مدرب غطس بمدينتي شرم الشيخ ودهب، تخرج في كلية السياحة والفنادق، ويعمل مدرب للغطس منذ 2012.
وبدأ صدام تدريبات مكثفة، وسجل في آخر غطسة 76 ساعة متواصلة تحت المياه في شرم الشيخ، واعتبرت الغطسة الأطول على الإطلاق في الشرق اﻷوسط
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"نصر" تضع حجر أساس مقر هيئة الاستثمار في شرم الشيخ
-
بالصور.. "ستيفن الشهم".. أسطورة مدرب غطس مات لينقذ زميلته من "البلوهول"
-
الموافقة على إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء نويبع
-
تقنين 100 حالة للأراضي الزراعية جنوب سيناء
إعلان
إعلان