أخبار عاجلة

محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام -
وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل -
أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي" -
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري -
وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة -
مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف -
رئيس الوزراء يوجه بتوفير 300 مليون جنيه لتنفيذ 3 مستشفيات مركزية بالأقصر -
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة -
مسيرة تحت شعار "لا للإرهاب" في الوادي الجديد -
نحو 100 قتيل ومصاب في انفجار مصنع ألعاب نارية بإندونيسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

"صدام الكيلاني".. يستعد لأطول غطسة في التاريخ بمدينة دهب (فيديو)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"صدام الكيلاني".. يستعد لأطول غطسة في التاريخ بمدينة دهب ()

01:43 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

صدام الكيلاني

داليا منير - جنوب سيناء:

انطلق اليوم الإثنين من مدينة دهب، بمحافظة جنوب سيناء، مسابقة أطول غطسة في التاريخ، التي تستمر لمدة 5 أيام تحت الماء، ويمثل فيها، المتسابق صدام الكيلاني، والذي من المتوقع أن تستمر غطسته لمدة 120 ساعة متواصلة.

ومن المنتظر أن يقوم الكيلاني من خلال غطسته، بمغامرة كاملة تحت المياه، تشمل المأكل والمشرب والنوم، و يطلق الكيلاني التحدي اﻷكبر لرياضة الغوص في مصر لكسر الرقم المصري والعربي.

وصدام كيلاني 29 عامًا، من مواليد مدينة اﻹسماعيلية، يعمل مدرب غطس بمدينتي شرم الشيخ ودهب، تخرج في كلية السياحة والفنادق، ويعمل مدرب للغطس منذ 2012.

وبدأ صدام تدريبات مكثفة، وسجل في آخر غطسة 76 ساعة متواصلة تحت المياه في شرم الشيخ، واعتبرت الغطسة الأطول على الإطلاق في الشرق اﻷوسط

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "نصر" تضع حجر أساس مقر هيئة الاستثمار في شرم الشيخ

    أخبار

  • بالصور.. "ستيفن الشهم".. أسطورة مدرب غطس مات لينقذ زميلته من "البلوهول"

    أخبار

  • الموافقة على إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء نويبع

    أخبار

  • تقنين 100 حالة للأراضي الزراعية جنوب سيناء

    أخبار

إعلان

0081ffad76.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف

مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف

طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية