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معاقبة روني بالحرمان من القيادة عامين.. وقضاء 12 شهرًا في الخدمة العامة

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معاقبة روني بالحرمان من القيادة عامين.. وقضاء 12 شهرًا في الخدمة العامة معاقبة روني بالحرمان من القيادة عامين.. وقضاء 12 شهرًا في الخدمة العامة

التحرير

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عاقبت المحكمة مهاجم إيفرتون الحالي، واين روني، بالحرمان من القيادة لعامين وقضاء 12 شهرًا في الخدمة العامة، بعد اتهامه بالقيادة تحت تأثير الخمر.

وأعتقلت الشرطة الإنجليزية، في الأول من شهر سبتمبر الجاري، صاحب الـ31 عامًا، حينما كان يقود سيارة سوداء في مدينة شيشاير شمالي إنجلترا، في الساعة الثانية صباحًا، وهو تحت تأثير الكحول بينما كانت زوجته وابنائه الثلاثة في عطلة.

كما تم معاقبة اللاعب الإنجليزي من قبل ناديه إيفرتون بغرامة مالية قدرها 320 ألف إسترليني.

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ومن المتوقع أن تخفض عقوبة الحرمان من القيادة إلى 24 أسبوع فقط في حال حصل على دورة تدريبية في القيادة، وذلك حسبما نقل موقع «فور فور تو».

وبدوره اعتذر روني عن ما أسماه بالخطأ الذي لا يغتفر، مشيرًا إلى أنه توجه بالاعتذار لعائلته ومدربه ورئيس النادي من قبل، ويرغب في الاعتذار الآن للجماهير وكل شخص يتابعه ودعمه طوال مسيرته.

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التحرير

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