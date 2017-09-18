فينجر يدعم لاكازيت بعد مباراة تشيلسي

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أعرب المدرب الفرنسي آرسين فينر، عن دعمه الكامل لمهاجمه الفرنسي ألكساندر لاكازيت، على الرغم من استبداله في الشوط الثاني، أمام تشيلسي في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك حسبما نقل موقع «فور فور تو».

وبدأ المهاجم الفرنسي مسيرته مع آرسنال هذا الموسم بتسجيل هدفين في 6 مباريات خاضها في جميع المسابقات، وذلك منذ انتقاله في الميركاتو الأخير من صفوف ليون مقابل 53 مليون يورو.

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وفشل لاكازيت البالغ من العمر 26 عامًا في تقديم مستوى طيب في مباراة الأمس، وعن ذلك الأمر قال فينجر إن لاكازيت قدم شوط أول مميز للغاية وعمل بقوة لمساعدة الفريق.

وأوضح فينجر أن لاكازيت لا يزال بحاجة إلى الوقت كي يتمكن من الحفاظ على نفس قوته طوال الـ90 دقيقة، مضيفًا أنه يتواجد لديه على مقاعد البدلاء كل من والكوت وجيرو وسانشيز، لذا من الطبيعي أن يعتمد على مقاعد البدلاء في مباراة بتلك القوة.