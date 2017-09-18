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لورينتي: الألقاب ليست بعيدة عن توتنهام

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لورينتي: الألقاب ليست بعيدة عن توتنهام لورينتي: الألقاب ليست بعيدة عن توتنهام

التحرير

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أكد مهاجم توتنهام، فرناندو لورينتي، على قدرة السبيرز على التتويج بالألقاب، مطالبًا الفريق بضرورة التطور لتحقيق هذا الهدف، وذلك حسبما نقل موقع «فور فور تو».

وانضم لورينتي من سوانزي سيتي لصفوف توتنهام في اليوم الأخير من الميركاتو، وخاض أول مباراة له الجولة الماضية في تعادل توتنهام مع سوانزي سيتي على ملعب ويمبلي بدون أهداف.

ولم يتمكن رجال مارويسيو بوكيتينو من تحقيق أكثر من فوزين في أول 5 جولات في الدوري، ليبتعدوا بفارق 5 نقاط عن المتصدرين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

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ولم يتوج توتنهام بأي ألقاب من الفوز بكأس الرابطة الإنجليزية في عام 2008، إلا أن لورينتي يرى قدرة الفريق على تحقيق الألقاب خاصة بعد بداية دوري أبطال أوروبا المميزة بالفوز على بروسيا دورتموند بنتيجة (3-1).

وأشار لورينتي إلى أن توتنهام يعد من أفضل الفرق المتواجدة في الدوري الإنجليزي، مؤكدًا على قدرة الفريق على تحقيق أكثر من لقب هذا الموسم بشرط التطور والعمل الجاد.

وأوضح لورينتي، أن تحقيق الانتصارات على ولعب ويمبلي أمر هام للغاية، مشيرًا إلى أن الفريق وجد بعض الصعوبات في تحقيق هذا الأمر في بداية الموسم، إلا أن ذلك لن يمنع الفريق من مواصلة العمل.

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التحرير

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