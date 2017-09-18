أبرز ملامح جولة الذهاب في دور الـ8 لدوري الأبطال الإفريقي

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انتهت مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي شهدت مواجهات متواضعة بعض الشيء، بين الفرق الثمانية التي نجحت في الصعود إلى هذا الدور من البطولة.

وجاءت الفرق الثمانية المشاركة في هذا الدور كالآتي (الأهلي - الترجي التونسي - ماميلودي صن داونز - الوداد البيضاوي المغربي - أهلي طرابلس - النجم الساحلي - فيروفيارو - اتحاد العاصمة».

وشهدت جولة الذهاب معدلا تهديفيا ضعيفا إلى حد كبير، ولم تقدم الفرق أداء مقنعًا حتى الآن، حيث لم يقترب أحد من حسم تأهله سوى بفوزه بهدف فقط أو تعادله على ملعب الخصم.

وشهدت جولة الذهاب من دور الـ8 مواجهة قوية بين الأهلي والترجي التونسي، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، وشهد اللقاء هدفا ولا أغرب داخل مرمى شريف إكرامي بعد تسديدة من ضربة حرة مباشرة سددها الشعلالي في اتجاه حارس الأهلي قبل أن يدخل بها الشباك.

كما جاء في لقاء الذهاب سقوط مفاجئ لفريق الوداد المغربي بهدف نظيف أمام صن داونز الجنوب إفريقي، بعد إحرازه هدفا رائعا عن طريق لاعبه يانيك زاكري في الدقيقة 71، ليضع الفريق المغربي في مأزق ومواجهة شبح الإقصاء.

وحكم التعادل السلبي لقاء عربيا خالصا بين أهلي طرابلس والنجم الساحلي، في لقاء شهد طرد لاعب الفريق التونسي وتعرضه للبطاقة الحمراء الوحيدة في هذا الدور حتى الآن.

وفرض فريق فيرفيارو الموزمبيقي التعادل على نظيره الجزائري اتحاد العاصمة بهدف لمثله، ليتأجل حسم التأهل لأحدهما في إياب دور الثمانية.

وجاءت أرقام جولة الذهاب لدور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا كالآتي:

نتائج المباريات

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شهدت جولة الذهاب 3 تعادلات وفوزا وحيدا كان من نصيب حامل اللقب للنسخة الماضية صن داونز الجنوب إفريقي على الوداد المغربي.

عدد الأهداف

جاء مجموع الأهداف التي سجلت في هذا الدور حتى الآن 7 أهداف، بواقع هدفين للأهلى المصري، ومثلهما للترجي التونسي، وهدف لكل من (صن داونز - فيرفيارو - اتحاد العاصمة).

البطاقات الصفراء

تم إشهار 11 بطاقة صفراء طوال جولة الذهاب، كان للترجى التونسي النصيب الأكبر منها بواقع 4 بطاقات في لقاء الأهلي.

البطاقات الحمراء

تم إشهار بطاقة حمراء واحدة حتى الآن كانت من نصيب لاعب النجم الساحلي، بعد اعتدائه على لاعب أهلي طرابلس دون كرة.

ضربات الجزاء

تم احتساب ضربة جزاء وحيدة في مباريات دور الـ8 كانت من نصيب الأهلي أمام نظيره الترجي، ونجح اللاعب عبد الله السعيد من إحرازها في شباك الفريق التونسي.