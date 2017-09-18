إحداها صينية.. 5 سيارات ستشاهدها في «أوتوماك فورميلا 2017»

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48 ساعة تفصل الجمهور عن أهم حدث للسيارات في مصر، وهو انطلاق معرض القاهرة الدولي "أوتوماك فورميلا" لنسخته لعام 2017، التي تم تأجيلها 6 أشهر، بعد أن كان من المفترض انطلاقها في مارس الماضي، غير أن ظروف سوق السيارات في مصر وانخفاض مبيعاتها بشكل واضح حالا دون ذلك.

ونتظر الجمهور الإصدارات التي تنوي الشركات العالمية المتخصصة الكشف عنها في مصر لأول مرة، أو الرهان عليها كواحدة من أفضل موديلاتها الموجودة فعليًا بالسوق المصرية، وفي هذا السياق نستعرض أهم الإصدارات التي تراهن عليها الشركات العالمية في أوتوماك فورميلا 2017..

BMW الفئتان الثالثة والسابعة

تراهن العملاقة الألمانية في النسخة الحالية من أوتوماك فورميلا على أحدث موديلاتها من الفئتين الثالثة والسابعة، وهي من الإصدارات الأكثر رواجًا في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة بشكل واضح.

BMW X

تراهن "BMW: أيضًا على عدد من الإصدارات الخاصة بسياراتها الرياضية "كروس أوفر" ومتعددة الأغراض "SUV" التي تنتمي لسلسلة "X" الشهيرة، حيث تعرض خمسة موديلات منها وهي "X1" و"X3" و"X4" و"X5" و"X6".

ميني كانتري مان

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تعرض شركة "ميني" النسخة الأحدث من سيارتها المدمجة "كانتري مان"، بالإضافة إلى نسخة قابلة للتغطية من "كوبر" ذات الأبواب الثلاثة، كما تراهن بشكل رئيسي على كلوب مان الجديدة في معرض أوتوماك الدولي للسيارات.

نيسان GT-R

أعلنت الشركة اليابانية العملاقة عزمها خوض التنافس في المعرض الدولي بإصداريها السيدان الشهيرين "صني" و"سنترا"، وهي موديلات تحقق شهرة واسعة في مصر، غير أنها ستكشف عن النسخة الأحدث من سيارتها الخارقة "GT-R" لأول مرة في السوق المصرية.

فاو B30

تراهن الشركة الصينية في مصر بالنسخة الحالية لمعرض أوتوماك على عدد من الإصدارات مثل "B50" و"B30"، بالإضافة إلى "V60" التي تعد الأهم في موديلات "فاو" المشاركة بالمعرض الدولي.