أخبار عاجلة

محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام -
وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل -
أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي" -
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري -
وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة -
مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف -
رئيس الوزراء يوجه بتوفير 300 مليون جنيه لتنفيذ 3 مستشفيات مركزية بالأقصر -
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة -
مسيرة تحت شعار "لا للإرهاب" في الوادي الجديد -
نحو 100 قتيل ومصاب في انفجار مصنع ألعاب نارية بإندونيسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار السيارات
  4. التحرير

إحداها صينية.. 5 سيارات ستشاهدها في «أوتوماك فورميلا 2017»

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

48 ساعة تفصل الجمهور عن أهم حدث للسيارات في ، وهو انطلاق معرض القاهرة الدولي "أوتوماك فورميلا" لنسخته لعام 2017، التي تم تأجيلها 6 أشهر، بعد أن كان من المفترض انطلاقها في مارس الماضي، غير أن ظروف سوق السيارات في مصر وانخفاض مبيعاتها بشكل واضح حالا دون ذلك.

ونتظر الجمهور الإصدارات التي تنوي الشركات العالمية المتخصصة الكشف عنها في مصر لأول مرة، أو الرهان عليها كواحدة من أفضل موديلاتها الموجودة فعليًا بالسوق المصرية، وفي هذا السياق نستعرض أهم الإصدارات التي تراهن عليها الشركات العالمية في أوتوماك فورميلا 2017..

BMW الفئتان الثالثة والسابعة

تراهن العملاقة الألمانية في النسخة الحالية من أوتوماك فورميلا على أحدث موديلاتها من الفئتين الثالثة والسابعة، وهي من الإصدارات الأكثر رواجًا في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة بشكل واضح.

BMW X

تراهن "BMW: أيضًا على عدد من الإصدارات الخاصة بسياراتها الرياضية "كروس أوفر" ومتعددة الأغراض "SUV" التي تنتمي لسلسلة "X" الشهيرة، حيث تعرض خمسة موديلات منها وهي "X1" و"X3" و"X4" و"X5" و"X6".

ميني كانتري مان

شاهد أيضا

تعرض شركة "ميني" النسخة الأحدث من سيارتها المدمجة "كانتري مان"، بالإضافة إلى نسخة قابلة للتغطية من "" ذات الأبواب الثلاثة، كما تراهن بشكل رئيسي على كلوب مان الجديدة في معرض أوتوماك الدولي للسيارات.

نيسان GT-R

أعلنت الشركة اليابانية العملاقة عزمها خوض التنافس في المعرض الدولي بإصداريها السيدان الشهيرين "صني" و"سنترا"، وهي موديلات تحقق شهرة واسعة في مصر، غير أنها ستكشف عن النسخة الأحدث من سيارتها الخارقة "GT-R" لأول مرة في السوق المصرية.

فاو B30

تراهن الشركة الصينية في مصر بالنسخة الحالية لمعرض أوتوماك على عدد من الإصدارات مثل "B50" و"B30"، بالإضافة إلى "V60" التي تعد الأهم في موديلات "فاو" المشاركة بالمعرض الدولي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف

مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف

طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

طالب انتحل صفة أنثى لسرقة صاحب محل بمصر الجديدة.. والشرطة تضبطه

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة " شباب مصر " إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية