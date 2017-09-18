أخبار عاجلة

محامي شركة البترول المنهوبة: لجنة البنك المركزي والرقابة الإدارية تفحص الدعوى خلال أيام -
وزير الإسكان: إنهاء مشروعات المياه والصرف الصحي بالجيزة قبل الصيف المقبل -
أكاديمية البحث العلمي: دعم 5 آلاف طالب ببرنامج "مشروعي بدايتي" -
طلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن خسائر 872 مليون جنيه للجهاز الإداري -
وزير الأوقاف يعلن زيادة بدل خطبة الجمعة -
مصرع شاب صدمه قطار في بني سويف -
رئيس الوزراء يوجه بتوفير 300 مليون جنيه لتنفيذ 3 مستشفيات مركزية بالأقصر -
رئيس الوزراء يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة طيبة الجديدة -
مسيرة تحت شعار "لا للإرهاب" في الوادي الجديد -
نحو 100 قتيل ومصاب في انفجار مصنع ألعاب نارية بإندونيسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«سهرات ليل» في مقابر فوه بكفر الشيخ.. ومسؤول: الأمن خارج الخدمة

Google+ Print
«سهرات ليل» في مقابر فوه بكفر الشيخ.. ومسؤول: الأمن خارج الخدمة «سهرات ليل» في مقابر فوه بكفر الشيخ.. ومسؤول: الأمن خارج الخدمة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

"أصبحت مقابرنا ملاذًا آمنا للمدمنين والخارجين علي القانون".. بهذه الكلمات وصف أهالي مدينة فوه بكفر الشيخ مقابرهم، وذلك بعدما اعتادوا على رؤية المدمنين يذهبون إليها ليلًا، ثم يجدوا زجاجات الخمر الفارغة والحقن المخدرة ملقاة على الأرض في الصباح.

بداية يؤكد حسن جمعة، أحد أهالي "فوه"، أن المقابر أصبحت مرتعًا لكل مدمن وسكير، حيث يوجد كميات كبيرة من "السرنجات وزجاجات الخمر الفارغة" في جميع أنحاء المقابر، لافتًا إلى أن المكان انتهك حرمته، و لا يوجد رقيب من الشرطه أو الوحدة المحلية، وبدلاً من أن يكون مصدرًا للعظة، أصبح مصدرًا للقلق والمخدرات والبلطجة.

مقابر فوه

أما "رامي صفوت"، أحد أهالي المدينة، أوضح أن المقابر أصبحت مأوى لتجار المخدرات، ومكانًا لتعاطى حقن "المكس والهيروين"، إضافة إلى ممارسة الأعمال المنافية للأداب، منوهًا إلى أن المقابر ليس بها إنارة، وهو ما دفع متعاطي المخدرات للتواجد بها بعيدًا عن أعين الداخلية.

فيما أشارت نادية عبده، أحد أهالي مدينة فوه، إلى أنها تأتي بين الحين والآخر لزيارة زوجها، وبعض أفراد عائلتها، لكنها لا تستطع دخول المقابر، خوفًا من البلطجية، والمتسولين، فتقف من بعيد لقراءة الفاتحة، ثم تغادر المكان.

شاهد أيضا

مقابر فوه1

من جهة أخرى، أكد محسن الأودن، رئيس مدينة فوه، أنه طالب الشرطة بالخروج في دوريات ليلية إلى شوارع المدينة للقبض على الخارجين عن القانون والمدمنين في منطقة المقابر وغيرها، إلا أن الشرطة كان ترفض ذلك قائلة: "معدناش بنخرج بليل دوريات".

وأضاف "الأودن" في تصريحات لـ"التحرير"، أنه يقوم بنظافة المقابر بصفة دورية، مؤكدًا على وجود أعمدة إنارة إلا أن الخارجين عن القانون يقومون بكسرها خشية افتضاح أمرهم، كما يحدث دائمًا في مقابر قرية "منية الأشراف" التابعة للمدينة، لافتا إلى أن الأمن هو الحل، وليس من اختصاصاته التدخل في مثل هذه الأمور.

مقابر فوه 3

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أسهم في نجومية «الكينج» ولحن لـ«عمرو دياب».. 8 معلومات عن «أحمد منيب»

أسهم في نجومية «الكينج» ولحن لـ«عمرو دياب».. 8 معلومات عن «أحمد منيب»

أسرة مُسنة تتهم مستشفى أسوان العام بالإهمال: «دمها اتصفى قدامنا»

أسرة مُسنة تتهم مستشفى أسوان العام بالإهمال: «دمها اتصفى قدامنا»

السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

السيسي يستقبل وزير الداخلية الفرنسي

وفد برلماني برئاسة «عبد العال» يزور الكونجرس غدًا

وفد برلماني برئاسة «عبد العال» يزور الكونجرس غدًا