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إنهاء الخصومة الثأرية بين "آل علي" و"آل علام" بقنا

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مصراوي Masrawy

إنهاء الخصومة الثأرية بين "آل علي" و"آل علام" بقنا

01:32 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

أرشيفية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، واللواء علاء العياط، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، مراسم الصلح وتقديم الكفن بين عائلتي "أحمد علي" و"أبو علام" بقرية المراشدة بمركز الوقف بشمال قنا.

وطالب اللواء علاء العياط، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، رموز عائلات المحافظة، بنبذ العنف وانهاء الصراعات الثأرية بين العائلات بالمحافظة وتفعيل سيادة القانون والقضاء على الخصومات العائلية بمحافظة قنا من أجل دعم الاستقرار والتنمية.

وأشاد العياط بدور اللواء عبدالحميد الهجان في إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات التي بلغ عددها 58 مصالحة ثأرية وتتواصل الجهود في إنهاء باقي الخصومات الثأرية بين عائلات المحافظة.

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