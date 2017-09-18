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بالفيديو.. لحظة اندلاع حريق هائل في سيارة مواد بترولية بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

.. لحظة اندلاع حريق هائل في سيارة مواد بترولية بالبحيرة

01:29 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

بالفيديو.. لحظة اندلاع حريق هائل في سيارة مواد بترولية بالبحيرة

حريق هائل في سيارة مواد بترولية

البحيرة - أحمد نصرة:

حصل "مصراوي" على مقطع ، للحظة اندلاع حريق هائل أمس الأحد، في سيارة مواد بترولية، داخل مصنع كيماويات بناحية الكيلو 104 بالطريق الصحراوي، مركز شرطة وادي النطرون، الذي أسفر عن إصابة عامل.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، وتبين نشوب الحريق في السيارة رقم "ب ل أ 4261" نقل فنطاس، محملة بكمية من مادة التنر، قبل السيطرة على الحريق وإخماده.

أسفر الحريق عن إصابة "سعيد السيد السيد أحمد" 42 عامًا، عامل بالمصنع ومقيم مدينة النوبارية، بحروق من الدرجة الثانية بالقدم اليسرى، وتم نقله لمستشفى جراحات اليوم الواحد للعلاج.

بسؤال مسؤول الشؤون القانونية، وأحد العاملين بالمصنع أفادا بأنه أثناء تفريغ الحمولة من فنطاس السيارة المشار إليها إلى عبوات بلاستيكية تمهيدًا لنقلها بواسطة "كلارك" إلى داخل المصنع نشب الحريق، وأرجعا سبب ذلك إلى احتمالية حدوث شرز بالمُعدة أثناء عملية التفريغ والنقل، وأضافا باحتراق السيارة بالكامل وعدد من العبوات البلاستيكية والكلارك.

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مصراوي Masrawy

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