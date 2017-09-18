تركيا تستدعي السفير الألماني مجددا

برلين- (د ب أ):

للمرة الثانية في غضون يومين استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الألماني، حسبما أكد المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتن شيفر اليوم الاثنين في برلين.

ولم يتمكن المتحدث من ذكر سبب الاستدعاء.

وبحسب معلومات مجلة "دير شبيجل" الألمانية، فإن الاستدعاء يتعلق بالقرار الذي أصدره البرلمان الألماني (بوندستاج) بشأن الأرمن.

يذكر أن البرلمان الألماني أصدر في يونيو عام 2016 قرارا بتصنيف الجرائم التي ارتكبت في حق الأرمن إبان الدولة العثمانية قبل نحو مئة عام على أنها "إبادة جماعية".

وعلى إثر هذا القرار سحبت أنقرة سفيرها من برلين لفترة مؤقتة.

وأكدت الحكومة الألمانية عقب ذلك في بيان، أن القرار الصادر من البرلمان ليس ملزما قنونيا.

وكانت الخارجية التركية استدعت السفير الأماني مارتن إردمان أول أمس، السبت، لإبلاغه احتجاج الحكومة التركية على إقامة مهرجان ثقافي للأكراد في مدينة كولونيا الألمانية.

وبحسب تقديرات الشرطة، شارك في المهرجان نحو 14 ألف شخص، بينما تحدث المنظمون عن مشاركة أكثر من 40 ألف شخص.

وكانت صورة مؤسس حزب العمال الكردستاني المحظور، عبد الله أوجلان، معلقة على خلفية المسرح المقام عليه المهرجان، كما حمل الكثير من المتظاهرين أعلاما عليها صورته.

تجدر الإشارة إلى أن حزب العمال الكردستاني محظور في ألمانيا منذ عام 1993 لتصنيفه على أنه منظمة إرهابية.

كما حظرت السلطات الألمانية مؤخرا حمل لافتات عليها صورة أوجلان.