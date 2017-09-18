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"الشرقاوي" ينفي طرح حصص من شركات القطاع العام للخصخصة

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"الشرقاوي" ينفي طرح حصص من شركات القطاع العام للخصخصة "الشرقاوي" ينفي طرح حصص من شركات القطاع العام للخصخصة

مصراوي Masrawy

"الشرقاوي" ينفي طرح حصص من شركات القطاع العام للخصخصة

01:29 م الإثنين 18 سبتمبر 2017

الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال

كتب- محمد غايات: 

نفى الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال، ما تردد حول طرح حصص من شركات قطاع الأعمال العام للقطاع الخاص.

وقال الشرقاوي في تصريحات صحفية له منذ قليل بمقر مجلس الوزراء، عقب اجتماع المجموعة المجموعة الاقتصادية، إن ما تردد حول طرح لحصص في 290 شركة للخصخصة غير صحيح بالمرة، مؤكدا أن عدد شركات قطاع الأعمال العام 125 شركة، متسائلا: "كيف نطرح 290 شركة ونحن لا نتملك سوى 125 شركةفقط؟".

وأضاف الوزير أن هناك 7 شركات قابضة تابعة لقطاع الأعمال العام حققت في الفترة الماضية أرباحا تصل إلى 10.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2016 / 2017.​

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مصراوي Masrawy

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